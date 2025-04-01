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Volkan Konak’ın Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen bir konser sırasında şarkıcı Volkan Konak, sahnede aniden yere yığılarak yaşamını yitirdi. Başlangıçta kalp krizi geçirdiği öne sürülse de, eşi Selma Konak, ölümün şüpheli olduğunu belirterek otopsi talep etti.

SAĞLIKLIYDI VE ARAŞTIRILMALI

Halk TV’ye bilgi veren kaynaklar, Selma Konak’ın, “Volkan son derece sağlıklıydı, birden ölmesinin nedeni araştırılmalı” şeklindeki ifadeleriyle olayın detaylı incelenmesini istediğini iletti. Bunun üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisi, şüpheli ölümle ilgili bir soruşturma başlattı. Konak’ın kesin ölüm nedeni, ileri tetkiklerle tespit edilecek.

AŞI DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Volkan Konak’ın Covid aşısı olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, soruşturmanın devam etmesiyle birlikte daha fazla bilgiyle netlik kazanabilir.

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