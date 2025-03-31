Volkan Konak’ın Ölüm Nedeni Henüz Belirlenemedi

OTOPSİ SONUCU ARAŞTIRILIYOR

KKTC’de sahne aldığı esnada fenalaşarak yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’ın otopsisi tamamlandı. Ölüm nedeninin belirlenebilmesi için ileri tetkiklerin yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konak için bir taziye mesajı yayımladı.

OTOPSİ DETAYLARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele ilçesinde sahne performansı sergileyen Volkan Konak, aniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Cenazesi, otopsi için sabah erken saatlerde Lefkoşa’daki Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne götürüldü. Otopsi işlemi saat 10.30’da başladı ve sona erdi. Polis, Konak’ın otopsisi hakkında yaptığı açıklamada, ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkiklerle tespit edileceğini vurguladı.

SAHNEDEKİ OLAY ANI VE MÜDAHALE

Ramazan Bayramı dolayısıyla KKTC’ye gelen 58 yaşındaki Volkan Konak, sahnede aniden fenalaşarak şarkı söylerken sözlerini unutmuştu. Diğer şarkısında arkadaşına midesini gösterdikten sonra bir anda yere yığıldığı bildirildi. İlk müdahale, konser alanında bulunan sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve ambulans 12 dakikada olay yerine ulaştı. Konak’a yaklaşık 40 dakika kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. İleri yaşam ünitesine bağlanmasına rağmen, sanatçı kurtarılamadı.