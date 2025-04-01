Volkan Konak’ın Ölümü Şüpheli Mi?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen bir konser sırasında ünlü şarkıcı Volkan Konak, ansızın sahnede yere yığılıp hayatını kaybetti. Bu beklenmedik olay sonrası, eşi Selma Konak, ölümün şüpheli olduğunu belirterek otopsi talep etti.

VOLKAN KONAK’IN SAĞLIĞI HAKKINDAKİ İDDİALAR

Ölüme neden olan durumun ne olduğu merak ediliyor. Başlangıçta kalp krizi geçirdiği düşünülse de Selma Konak, “Volkan son derece sağlıklıydı, birden ölmesinin nedeni araştırılmalı” diyerek olayın derinlemesine incelenmesini istemekte.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu durumun üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisi, şüpheli ölümle alakalı soruşturma sürecini başlattı. Konak’ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak olan ileri tetkiklerle netlik kazanacağı ifade ediliyor.