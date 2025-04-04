Volkan Konak’ın Ölümüne Dair Açıklama! Ambulans Süresi Normal Mi?

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, sanatçı Volkan Konak’ın sahne performansı sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir açıklama yapma gereği duydu. Yapılan açıklamada, olayın detayları kamera kayıtlarıyla birlikte aktarılırken, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27’de Konak’ın sahnede fenalaşıp yere düştüğü, ardından saat 23.29’da 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapıldığı belirtildi. Çağrının hemen sonrasında ambulans ve dahiliye uzmanıyla birlikte sağlık ekibinin saat 23.37’de, yani olaydan 8 dakika içinde, bölgeye ulaştığı bilgisi verildi.

MÜDAHALE SÜRECİ VE AMBULANS IN ULAŞIMI

Açıklamada uluslararası acil tıbbi müdahale standartları esas alındığında, ambulansın ulaşım süresinin ideal olduğu ve ekiplerin gerekli tıbbi müdahaleleri zamanında yaparak tedavi protokollerine uygun hareket ettiği vurgulandı. Ayrıca, “Basında iddia edildiği gibi ambulans ve sağlık ekibi uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele’den konserin yapıldığı otele intikal etmiştir.” denildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, sanatçı Volkan Konak’a gerekli tüm tıbbi müdahaleleri sağladı.

Konser alanında bulunan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı tarafından 112 ekipleri gelene kadar Konak’a ilk müdahalelerin yapıldığı ve sanatçının “nabız, solunum ve şuurun bulunmadığı” bilgisi bakanlığın sağlık ekibine iletildiği doğrulandı. Açıklamada, “Olay günü, doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibimiz, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır. Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır.” ifadeleri yer aldı. 112 acil ekiplerinin ilk muayenesi sonucu, “nabız ve solunum tespit edilmemiştir ve şuurunun tamamen kapalı olduğu” bilgisi aktarıldı. Hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi; buradaki acil servis ekibi ve uzman doktorların tüm çabalarına rağmen olumlu bir sonuç elde edilemedi. “Değerli sanatçımız Volkan Konak’ın vefatından derin üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade eder, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.” denildi.

POLİS SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Kuzey Kıbrıs polisi, olayın ardından soruşturma başlatırken, Konak’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak tetkikler sonucunda belirleneceği açıklandı.