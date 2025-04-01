Volkan Konak’ın Ölümüne KKTC’de Soruşturma Başlatıldı

KONAK SAHNEDEN DÜŞTÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele kentinde konser verirken aniden kalp krizi geçiren Volkan Konak, hastaneye kaldırılmış fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bu durum, sevenlerini derinden üzmüştü. Volkan Konak’ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Kıbrıs’tan Türkiye’ye ulaştırıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Volkan Konak’ın cenazesi, başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne ön otopsi yapılmak üzere getirildi. Ön otopsinin ardından, Konak’ın cenazesi tabuta konularak cenaze nakil aracıyla Ercan Havalimanı’na taşındı.

SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul’daki tarifeli uçağa yüklenen Volkan Konak’ın cenazesinin, daha sonra Trabzon’a götürüleceği öğrenildi. KKTC polisi, Konak’ın sahnede ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattığını bildirdi. Ayrıca, Konak’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkiklerle belirleneceği ifade edildi.