Volkan Konak’ın Ölümüne Soruşturma Başlatıldı

VOLKAN KONAK’IN ANİ ÖLÜMÜ KALP KRİZİNDEN KAYNAKLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan İskele kentinde konser veren ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede aniden kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Konak, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Volkan Konak’ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Kıbrıs’tan Türkiye’ye ulaştırıldı. Cenaze, ön otopsi için başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Burada gerçekleştirilen ön otopsinin ardından kendisi tabuta konularak cenaze nakil aracıyla Ercan Havalimanı’na taşındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul’a tarifeli uçağa yüklenen Volkan Konak’ın cenazesinin daha sonra Trabzon’a nakledileceği öğrenildi. KKTC polisi, Konak’ın sahnede ani ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattı. Konak’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak ileri tetkiklerle belirlenecek.