Volkan Konak’ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele kentinde konser veren Volkan Konak, sahnede aniden kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, hayranlarını derin bir üzüntüye soktu. “Kuzey’in oğlu” olarak tanınan Volkan Konak’ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Kıbrıs’tan Türkiye’ye ulaştı.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Volkan Konak’ın cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne taşındı. Burada gerçekleştirilen ön otopsinin ardından, Konak’ın cenazesi tabuta konularak cenaze nakil aracıyla Ercan Havalimanı’na gönderildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul tarifeli uçağa alınan Volkan Konak’ın cenazesinin daha sonra Trabzon’a götürüleceği bilgisi geldi. KKTC polisi, Konak’ın sahnede ölümüyle ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konak’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkiklerle belirleneceği ifade edildi.