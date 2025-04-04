Volkan Konak’ın Ölümüyle İlgili Yeni Açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GEREĞİ

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, sanatçı Volkan Konak’ın sahne performansı sırasında fenalaşarak yaşamını yitirmesiyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kamera kayıtlarıyla olayın akışı ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27’de Volkan Konak’ın sahnede fenalaştığı ve yere düştüğü, iki dakika sonra yani saat 23.29’da 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrının yapıldığı belirtildi. İlgili çağrının hemen ardından, Yeni İskele’den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı ile birlikte sağlık ekibinin olay yerine 8 dakika içinde, saat 23.37’de ulaştığı ifade edildi.

AMBUlANS ZAMANINDA OLAY YERİNDE

Açıklamada, uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde, ambulansın ulaşım süresinin ideal bir zaman dilimi olduğu vurgulandı. Sağlık ekipleri, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun bir şekilde gerçekleştirdi. Konak’ın ölümüyle ilgili basında yer alan iddialara da yanıt verildi: “Ambulans ve sağlık ekibi, uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele’den konserin yapıldığı otele intikal etmiştir.” Olay yerine ulaşan ekip, sanatçı Konak’a gerekli tüm tıbbi müdahaleleri gerçekleştirdi.

Açıklamada, konser alanında bulunan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı tarafından 112 ekibi olay yerine gelene kadar Konak’a ilk müdahale yapıldığı ve sanatçıda başlangıçta “nabız, solunum ve şuurun bulunmadığı” bilgisinin sağlık ekibine iletildiği doğrulandı.

Konser alanında sevk edilen ambulansın tam donanımlı olduğu ve acil sağlık ekibinin vakaya hızla ulaşıp gerekli tüm müdahaleleri yaptığı açıklandı. Yapılan temel yaşam desteği girişimlerine rağmen yanıt alınamadığı belirtildi. 112 acil ekiplerinin olay yerindeki ilk muayenesinde nabız ve solunum tespit edilmediği ve şuurunun kapalı olduğu bildirildi. 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Volkan Konak, hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi fakat orada da uzman doktorların tüm çabalarına rağmen olumlu bir sonuç alınamadı. Volkan Konak’ın vefatından derin bir üzüntü duyulduğu, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerken, Kuzey Kıbrıs polisi olayla ilgili soruşturma başlattı ve Konak’ın kesin ölüm nedeninin tetkikler sonucunda tespit edileceği duyuruldu.