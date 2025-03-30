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Volkan Konak’ın Son Anları Ortaya Çıktı

VOLKAN KONAK’IN SAHNEDE FENALAŞMASI

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde konser veren ünlü sanatçı Volkan Konak, sahne performansı sırasında aniden fenalaştı. Konak, bir anda yere düşerek seyircileri şok etti. Olayın ardından ilk müdahale hemen sahnede gerçekleştirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Fenalaşmasının ardından hızla hastaneye sevk edilen Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu üzücü olayın ardından, sanatçının fenalaşmadan önceki son anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Konak’ın yere düştüğü anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

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