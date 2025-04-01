Volkan Konak’ın Tek Evliliği Selma Konak

ÜNLÜ SANATÇININ İKİNCİ DÜĞÜNÜ

Volkan Konak, 33 yıl önce maddi zorluklar nedeniyle düğün yapamadığı eşi Selma Konak ile ikinci bir düğün gerçekleştirerek nikah tazelemiş. Karadeniz’in sevilen sanatçısı Volkan Konak’ın eşi Selma Konak ve düğünün detayları, pek çok kişinin ilgisini çekiyor.

VOLKAN KONAK’IN EVLİLİK GEÇMİŞİ

Sanatçının kaç kez evlendiği merak ediliyor. Volkan Konak yalnızca bir kez evlenmiş. 1992 yılında Selma Konak ile hayat birleştiren sanatçı, bu evliliğini ömrü boyunca sürdürmüş. Bazı haber kaynaklarında “ikinci kez evlendi” şeklindeki ifadeler, aslında yıllar sonra yapılan sürpriz düğüne dayalı. Yani Volkan Konak yeni bir evlilik gerçekleştirmedi, ancak eşinin 31. evlilik yıl dönümünde bir düğün ile nikah tazelemiş oldu.