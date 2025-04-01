Volkan Konak’ın Unutulmaz Gençlik Yılları

VOLKAN KONAK’IN GENÇLİK HATIRALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Ünlü sanatçı Volkan Konak, genç yaşta müzik kariyerine adım attığı dönemde yaptığı içten açıklamalar, vefatından sonra tekrar gündeme geldi. Gençlik yıllarına ait yaşantısı ve müziği üzerine yaptığı açıklamalar, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

MÜZİK KARIYERİNİN TEMELLERİ VE ALBÜMLERİ

Volkan Konak, 1988 yılında konservatuvardan mezun olup, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. Ayrıca, 1998-2008 yılları arasında Trabzonspor’un İstanbul tesisinin işletmesini üstlendi. Sanatçının derlemeden sonra yayımlanan ilk albümü “Efulim”, 1993’te piyasaya çıktı. 1994’te “Gelir misin Benimle” albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu. Ardından “Volkanik Parçalar” albümü ve 1998’de kendi kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon’dan “Pedaliza” isimli albümü çıkardı. 1998 yılından itibaren eserlerinde Karadeniz dışında İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs türküleri de seslendirmeye başladı. 2000 yılında Doğan Music Company’nin bünyesine katılan Konak, “Şimal Rüzgarı” albümünü aynı yıl yayımladı.

Konak, “Gardaş” adlı eserini, Kazım Koyuncu anısına besteleyip müzikseverlerle buluşturdu. 2003 yılında “Maranda”, 2006’da “Mora”, 2009’da “Mimoza”, 2012’de “Lifor” ve 2015’te “Manolya” albümlerini çıkardı. Ayrıca, Karadeniz Bölgesi’nde artan kanser vakalarına dikkat çekmek amacıyla çalışmalar yaparak bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etti. Televizyonda “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak” isimli müzik programını hazırlayıp sunan sanatçının çok sayıda şiiri de bulunuyor.

ÖDÜLLERİ VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Volkan Konak, sanat hayatı boyunca çok sayıda ödül kazandı. 1997 yılında “Yılın En İyi Müzik Sanatçısı” seçilen Konak, 2011 yılında TRT Müzik Ödülleri’nde “En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı Ödülü” ile “Kuzeyin Oğlu” programıyla “Yılın En İyi TV Müzik Programı Ödülü”nü kazandı. Ayrıca Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak Türkiye’nin farklı bölgelerinden öğrencilere eğitim bursu sağladı. 1992 yılında Selma Konak ile hayatını birleştiren sanatçının Şimal, Derin ve Volkan adlarında üç çocuğu var. Vasiyeti gereği, 2 Nisan’da Trabzon Maçka’da düzenlenecek cenaze töreniyle babasının yanına defnedileceği öğrenildi.