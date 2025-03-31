Volkan Konak’ın Vasiyeti Duygulandırdı

KKTC’DE BİR TRAJEDİ GERÇEKLEŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele’deki bir konser esnasında fenalaşan şarkıcı Volkan Konak’ın tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini bildirdi.

DUYGULANDIRAN BİR PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Instagram hesabında Babalar Günü’nde çocuklarının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, “Dost yüzlü çocuklarım, siz benim için her şeyden daha önemlisiniz. Tüm çocuklar gibi sizin de bahtınız açık olsun. Bir baba olarak sizlere her daim sevginin, cesaretin, dürüstlüğün, uygarlığın ve mütevazılığın önemini öğrettim. Yaşadığınız sürece sevgi, çalışıp üretmek, bilim, sanat, güzelin ve doğrunun yanında olmak rehberiniz olsun. Mutluluk lambanız hiç sönmesin” dedi.

KIZI İLE KONSERDE BULUŞTU

Volkan Konak, Ağustos 2024’te Harbiye Açıkhava konserinde sekiz yaşındaki kızı Derin ile aynı sahneyi paylaştı. 11 Oscar ödüllü ‘Titanic’ filminin müziği “My Heart Will Go On”u seslendiren Derin, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile evlenmişti. Üç çocukları olan çift, Şimal, Volkan ve Derin isimleriyle sosyal medya üzerinden mutluluk anlarını paylaşmıştı.