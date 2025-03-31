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Volkan Konak’ın Vasiyeti Gündem Oldu: “Beni Yakın”

VASİYETİ GÜNDEME GELDİ

KKTC’de verdiği konser esnasında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Volkan Konak’ın yıllar önce dile getirdiği vasiyeti yeniden dikkat çekti. Konak, “Ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne” sözleriyle vasiyetini açıklamıştı.

KÜLLERİ TRABZON’A SAVRULACAK MI?

Volkan Konak’ın bu vasiyeti, sanatçının topraklarına olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Sanatçının hayranları, bu duygusal isteğe sosyal medyada destek mesajları gönderdi. “Beni yakın” diyen sanatçının, toprağa gömülmek istemediği ve bedeninin yakılmasını arzu ettiği anlaşılıyor.

AİLESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konak, 30 Mart gecesi Kıbrıs’ta sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresinden henüz bir resmi açıklama gelmemişken, sanatçının vasiyetine nasıl yaklaşılacağı konusunda birçok kişi merak içinde bekliyor.

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