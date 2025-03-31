Volkan Konak’ın Vasiyeti Gündemde: Yakılmak İstiyor

Vasiyetinin Yeniden Gündeme Gelmesi

KKTC’de konser verdiği esnada kalp krizi geçirerek hayata veda eden Volkan Konak’ın yıllar önce yaptığı vasiyeti tekrar dikkat çekiyor. Konak, “Ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne” şeklindeki sözleri ile bu isteğini dile getirmişti.

Özellikle Trabzon’a Küllerinin Savrulması

Volkan Konak, toprağa gömülmek istemediğini ve bedeninin yakılmasını talep etmişti. “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.” sözleri, onun doğduğu topraklara olan bağlılığını tekrar gözler önüne serdi.

Sosyal Medyada Destek Mesajları

Konak’ın bu vasiyeti kısa sürede sosyal medya üzerinde ilgi topladı. Birçok hayranı, onun bu duygusal talebine destek olmak için paylaşımlarda bulundu. Volkan Konak, 30 Mart gecesi Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği konser esnasında sahnede fenalaşarak yaşamını yitirdi. Ailesi ve yakınları henüz resmi bir açıklama yapmazken, sanatçının vasiyetine nasıl yaklaşılacağı merak ediliyor.