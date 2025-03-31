Volkan Konak’ın Vasiyeti: Küllerini Karadeniz’e Savurun

VOLKAN KONAK’IN VASİYETİ

Karadeniz müziğinin önemli ismi ve “Kuzeyin Oğlu” olarak bilinen Volkan Konak, ölümünden sonra bedenine ne yapılmasını istediğini yıllar önce açıkladı. Bu vasiyet, onun Trabzon’a olan güçlü bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki, Konak’ın tam olarak vasiyeti neydi? İşte bu konudaki detaylar…

TOPRAĞA GÖMÜLMEMESİ İSTEMİŞ

Volkan Konak, bir konser sırasında vasiyetini duyurmuştu. Toprağa gömülmek istemeyen sanatçı, bedeninin yakılarak küllerinin Trabzon’a savrulmasını talep etti. Bu isteğini ise şu sözlerle ifade etti; “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.” Konak’ın bu gönül dolu talebi, onun memleketine olan derin sevgisini bir kez daha ortaya koydu. Vasiyeti sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok hayranı da bu duygusal isteğe destek mesajları paylaştı.

KARADENİZ’E BAĞLILIK YAŞAMIYLA YANSIDI

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, öğretmeninin teşvikiyle 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na girdi. 1988’de burayı bitiren sanatçı, aynı yıl İTÜ’de Halk Müziği Sosyal Bilimler yüksek lisansına başladı ve 1991 yılında eğitimini tamamladı. Sanatçı, müzik kariyerine 1989’da Maçka yöresinden derlediği “Suların Horon Yeri” albümüyle adım attı ve ardından beste çalışmalarına yöneldi.

Konak, Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu gibi önemli şairlerin eserlerini besteleyerek müzik tarzını şekillendirdi. Etnik motifleri harmanlayarak özgün bir tarz oluşturdu. 1993 yılında “Efulim” eserini yayınladı. 1994 Ekim’inde “Gelir misin Benimle” albümünü piyasaya sürdü fakat askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra üçüncü albümünü “Volkanik Parçalar” üzerinde çalışmaya başladı ve bu eser müzikseverlerle buluştu.

1998’de “Pedaliza” isimli albümünü Kuzey Müzik Prodüksiyon’dan çıkardı. 1993 yılından itibaren yaklaşık elli besteyle müzikseverlere hitap etti ve bu sayede birçok ödül kazanarak, Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın sanatçısı seçildi. Ayrıca, 1997 yılında Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı Ödülü’ne layık görüldü. 2000 yılında “Şimal Rüzgarı” albümünü DMC etiketiyle yayınladı ve 2003 Aralık’ında “Maranda” isimli albümünü çıkardı. 2006’da ise “Mora” albümüyle sevenleriyle bir araya geldi.