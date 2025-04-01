Volkan Konak’ın Vasiyeti ve Sahnede Yaşadıkları

Sanatçı Volkan Konak, bayram etkinlikleri kapsamında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentindeki bir otelde, konser sırasında aniden rahatsızlandı. Konser sırasında kalp masajı yapılan Konak, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 00.17’de hastaneye girişinin ardından, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen sonuç alınamayınca, saat 00.42’de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

İLK MÜDAHALEYİ DR. YASAK YAPTI

Volkan Konak’a sahnede ilk müdahaleyi, tıp fakültesinde öğrenciyken destek olduğu Dr. Ahmet Görkem Yasak’ın yaptığı belirlendi. Dr. Yasak sosyal medyada, “20 sene önceydi. Kaldığımız öğrenci yurduna gelip ‘Gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni arayın’ diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu. Son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. ‘Mağusa Limanı’ türküsünü en güzel sen söylüyordun. Mağusa’da aramızdan ayrılman hiç olmadı. Güle güle kuzeyin oğlu” paylaşımında bulundu.

VASİYETİ HAKKINDAKİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

58 yaşında hayatını kaybeden Konak’ın vefatının ardından yıllar önce söylediği bazı sözler gündeme geldi: “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.” Sosyal medyada bu vasiyetle ilgili tartışmalar yaşanırken, Volkan Konak’ın daha önce bu konuyla ilişkili bazı açıklamaları ortaya çıktı. Konak, bir açıklamasında, sahnedeki söylemlerinin vasiyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti: “Vasiyet yok. Bir vasiyet yapacaksam da aileme yaparım. Gazino müşterisine yapmam. Oradaki bir sahne şovudur. Oradaki sözler ciddiye alınmasın.”

KENDİ YERİ BELİRLİ

Konak, 24 Şubat 2020’de de, “Başka konu mu yok ya? Evet ben seviyorum Trabzon’u, Karadenizliyim. Benim yerim belli. Maçka Konakoğlu mezarlığı, babamın yanında yatacağım” diye ifade etmişti.

CENAZESİ MEMLEKETİ TRABZON’DA DEFNEDİLECEK

Volkan Konak’ın cenazesi, daha önce belirlenen plan çerçevesinde bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine götürülecek. Yarın da aile kabristanında babasının yanına defnedilmesi bekleniyor.