Volkan Konak’ın Vasiyeti ve Son Dileği Ortaya Çıktı

Sanatçı Volkan Konak, bayram programı çerçevesinde önceki akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentindeki bir otelde verdiği konser sırasında aniden rahatsızlandı. Sahnede kalp masajı yapılan Konak, acil olarak Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sanatçının hastaneye giriş saati 00.17 olarak belirtildi ve burada uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca, saat 00.42’de Volkan Konak’ın hayatını kaybettiği duyuruldu. İlk müdahaleyi, tıp fakültesinde öğrenciyken destek olduğu Dr. Ahmet Görkem Yasak’ın yaptığı öğrenildi. Dr. Yasak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “20 sene önceydi. Kaldığımız öğrenci yurduna gelip ‘Gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni arayın’ diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu. Son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. ‘Mağusa Limanı’ türküsünü en güzel sen söylüyordun. Mağusa’da aramızdan ayrılman hiç olmadı. Güle güle kuzeyin oğlu,” ifadesini kullandı.

Vasiyetiyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı

58 yaşındaki sanatçının vefatından sonra yıllar önce söylediği bazı sözler tekrar gündeme geldi. Volkan Konak, bir zamanlar “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne,” demişti. Sosyal medya platformlarında vasiyet tartışmaları yaşanırken, sanatçının bu konuda yaptığı iki açıklama tekrar gündeme geldi. Daha önce bir söyleşide, sahnedeki konuşmalarının bir vasiyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Konak, “Vasiyet yok. Bir vasiyet yapacaksam da aileme yaparım. Gazino müşterisine yapmam. Oradaki bir sahne şovudur. Oradaki sözler ciddiye alınmasın. İnsanlar ya hiç konsere gitmemiş, ya tiyatro izlememiş ya da sahne şovu görmemiş,” dedi. Ayrıca, 24 Şubat 2020’de başka bir açıklamada, “Başka konu mu yok ya? Evet ben seviyorum Trabzon’u, Karadenizliyim. Benim yerim belli. Maçka Konakoğlu mezarlığı, babamın yanında yatacağım,” ifadelerini kullandı.

Cenaze Töreninin Detayları

Volkan Konak’ın cenazesi, bugün öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak namazın ardından memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine götürülecek. Yarın da aile kabristanında babasının yanına defnedilmesi planlanıyor.