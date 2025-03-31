Volkan Konak’ın Vasiyeti ve Vefatı Üzerine

KUZEY KIBRIS’TA HASTANEYE KALDIRILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir konser sırasında fenalaşan Volkan Konak, hastaneye kaldırıldı ve maalesef yaşamını yitirdi. 58 yaşındaki sanatçının ölümü üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir” denildi.

VASİYETİ DUYGULANDIRDI

Volkan Konak, yıllar önce bir konser sırasında, toprağa gömülmek istemediğini ve bedeninin yakılarak küllerinin Trabzon’a savrulmasını istediğini belirtmişti. Sanatçı, vasiyetini şu sözlerle açıklamıştı; “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.” Bu ifadeler, Konak’ın Karadeniz’e ve doğup büyüdüğü topraklara olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Vasiyeti, sosyal medyada geniş bir yankı bulurken, birçok hayranı bu duygusal isteğe destek paylaşımları yaptı.

AİLESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Volkan Konak, 30 Mart gecesi Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği bir konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi henüz kendisine ait resmi bir açıklama yapmadı, ancak sanatçının vasiyetine nasıl yaklaşılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Volkan Konak, daha önce verdiği röportajlarda dini inancını kişisel bir mesele olarak gördüğünü ifade etmiş ve “Benim dinim insan sevgisidir” demişti. Ayrıca, kökeniyle ilgili olarak, “Ben Laz değilim, Rum da değilim. Kökenim belli. Biz Karadenizliyiz, aynı zamanda da Dünyalıyız” diyerek etnik köken ve kimlik konularında derinlemesine girmediğini belirtmiştir.