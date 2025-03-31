Volkan Konak’ın Vasiyeti Yeniden Gündemde

VASİYETİYLE YENİDEN GÜNDEM OLDU

KKTC’de konser verdiği esnada kalp krizi geçirerek hayata veda eden Volkan Konak’ın yıllar önce yaptığı vasiyet yeniden gündeme geldi. Konak, “Ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne” sözleriyle hayattayken bu isteğini dile getirmişti.

KÜLLERİNİN TRABZON’A SAVRULMASINI İSTEDİ

Sanatçının bu sözleri, onun Karadeniz’e ve memleketi Trabzon’a olan derin bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Toprağa gömülmeyi istemeyen Konak, bedeninin yakılmasını ve küllerinin Trabzon’a saçılmasını talep etmişti. Vasiyeti, “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi” şeklinde ifade edilmişti. Bu talep, sosyal medyada geniş yankı buldu ve pek çok hayranı duygusal isteğine destek mesajları paylaştı.

DİNİ İNANCINI KİŞİSEL BİR MESELE OLARAK GÖRDÜ

Volkan Konak, 30 Mart gecesi Kıbrıs’ta verdiği bir konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Ailesi ve yakın çevresi henüz resmi bir açıklama yapmazken, sanatçının vasiyetinin nasıl yerine getirileceği merak konusu oldu. Daha önceki röportajlarında dini inancını kişisel bir mesele olarak değerlendiren Konak, “Benim dinim insan sevgisidir” ifadeleriyle bu konudaki görüşünü belirtmişti. Etnik kökeni hakkında ise “Ben Laz değilim, Rum da değilim. Kökenim belli. Biz Karadenizliyiz, aynı zamanda da Dünyalıyız” diyerek kimlik meselelerine girmediğini vurgulamıştı.