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Volkan Konak’ın Vasiyetine Destek Yağıyor

KONSERDE FENALAŞTI VE HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen bir programda sahnede fenalaşan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının ölümüne dair KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir” denildi. Volkan Konak’ın mezarının olup olmayacağı merak ediliyor.

VASİYETİ DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLER YAPILACAK MI?

Yıllar önce bir konser sırasında vasiyetini açıklayan Volkan Konak, toprağa gömülmek istemediğini belirtmişti. Sanatçı, bedeninin yakılarak küllerinin Trabzon’a savrulmasını istedi. Konak, vasiyetini “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne” sözleriyle dile getirmişti. Bu açıklama, sanatçının Karadeniz’e ve doğup büyüdüğü topraklara olan derin bağlılığını gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Volkan Konak’ın bu isteği, sosyal medyada gündem haline geldi ve birçok hayranı onun duygusal arzularına destek mesajları paylaştı. Sanatçının ailesi ve yakın çevresi tarafından henüz resmi bir yanıt verilmiş değil, ancak söz konusu vasiyetin nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Volkan Konak, 30 Mart gecesinde Kıbrıs’ta verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti.

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