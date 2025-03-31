Volkan Konak’ın Vefat Detayları Açıklandı

VOLKAN KONAK’IN VEFATIYLA İLGİLİ DETAYLAR

31 Mart 2025 tarihindeki konserinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne alan Volkan Konak’ın vefatı sonrası, hayranları ve sevenleri ölüm sebebiyle ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. “Volkan Konak kalp krizi mi geçirdi?” ve “Volkan Konak’ın sağlık durumu nasıldı?” gibi sorular merak konusu oldu. İşte Volkan Konak’ın vefatıyla ilgili tüm bilgilerin derlemesi.

SAHNEDEN HASTANEYE YOLCULUK

Volkan Konak, 31 Mart 2025 günü KKTC’nin İskele kentinde verdiği konser sırasında aniden fenalaşıp yere düştü. Sahnede gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçı, tüm kurtarma çalışmalarına rağmen hayata döndürülemedi. Volkan Konak, vefat ettiğinde 58 yaşındaydı.

KALP KRİZİ Mİ BEYİN KANAMASI MI?

Volkan Konak’ın sahne üzerindeki rahatsızlığı kalp krizi olarak değerlendirildi. Bununla birlikte, menajeri Polat Yağcı, sanatçının ölümünü etkileyen başka bir faktör olarak beyin kanamasının da olabileceğine dair şüpheleri olduğunu ifade etti. Konak’ın daha önce bilinen ciddi bir sağlık sorununun olmadığı bildirildi.