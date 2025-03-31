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Volkan Konak’ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

DÜN GECE VOLKAN KONAK’IN HAYATINI KAYBETMESİ

Dün gece saatlerinde Volkan Konak’ın aniden vefat etmesi, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Sanatçının ölüm haberini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu ve “Sanatçımız Volkan Konak, saat 00.42’de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir” açıklamasını yaptı. Konak’ın ölümü hemen ardından özellikle sevenleri ve sanat camiası yas tutmaya başladı.

SANAT DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Konak’ın ölüm haberi, birçok ünlü ismin sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınlamasına yol açtı. Sanat dünyası, bu kaybın etkisiyle hüzün dolu paylaşımlar yaptı. Birçok sanatçı, Konak’ın anısını yaşatmak amacıyla duygusal mesajlar paylaştı.

ÇATALCA MÜFTÜSÜ NE DEDİ?

İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise sosyal medyadaki paylaşımıyla büyük tepki topladı. Mehmetalioğlu’nun yaptığı açıklamada “Sahnede Gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.” ifadeleri kullanıldı. Bu durum sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Gelen tepkiler sonrasında bir başka paylaşımda bulunan Mehmetalioğlu, “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum.” dedi.

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