Volkan Konak’ın Vefatı Sonrası Aileden Suç Duyurusu

VOLKAN KONAK SAHNEDEN DÜŞTÜ

Ünlü sanatçı Volkan Konak, geçtiğimiz gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konser verdiği sırada aniden fenalaştı. Sahneye yığılan Konak’a uzun bir süre kalp masajı uygulandı. 58 yaşındaki sanatçı, hastaneye kaldırılmasına rağmen doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SOCIAL MEDYADA KİRLİ YORUMLAR

Volkan Konak’ın vefatı, tüm Türkiye’yi derin bir yas içine soktu. Ancak bu durumda, sosyal medya üzerinde bazı hesaplardan yapılan çirkin yorumlar dikkat çekti. Konak’ın ailesi, bu yorumlar karşısında harekete geçti. Konakoğlu’nun kardeşi Birol Konak, “Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak’ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.” ifadesini kullandı.