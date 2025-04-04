Volkan Konak’ın Vefatına Dair Açıklama

KAMUOYUNA YAPILAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, sanatçı Volkan Konak’ın sahnede fenalaşıp hayatını kaybetmesiyle ilgili kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kamera kayıtlarıyla detaylı bilgiler yer aldı. 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27’de Volkan Konak’ın sahnede düştüğü, olayın ardından saat 23.29’da 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapıldığı belirtildi. Ambulans ve sağlık ekibinin olay yerine 8 dakika içinde, saat 23.37’de ulaştığı ifade edildi. Bakanlık, ambulansın varış süresinin uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına uygun olduğunu vurguladı.

OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALELER

Açıklamada, “Basında iddia edildiği gibi ambulans ve sağlık ekibi uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele’den konserin yapıldığı otele intikal etmiştir” denildi. Olay yerine gelen doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekip, sanatçı Konak’a gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yaptığını aktardı. Ayrıca, konser alanında bulunan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanının 112 ekibi olay yerine gelene kadar Konak’a ilk müdahaleyi yaptığı ve ilk andan itibaren ‘nabız, solunum ve şuurun bulunmadığı’ bilgisinin sağlık ekibine iletildiği doğrulandı.

HASTA HIZLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ambulansın tam donanımlı olduğu belirtilirken, “Olay günü, doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibimiz, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır. Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır” denildi. Olay yerine giden 112 acil ekibi, ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilemediğini, şuurunun tamamen kapalı olduğunu bildirdi. Hasta, 112 acil ekiplerinin müdahalesinin ardından hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi; burada da uzman doktorların çabalarına rağmen olumlu bir sonuç elde edilemediği ifade edildi. Volkan Konak’ın vefatıyla derin bir üzüntü duyulduğu, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileği iletildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kuzey Kıbrıs polisi, olayla ilgili soruşturma başlatarak, Konak’ın kesin ölüm nedeninin tetkikler sonucunda belirleneceğini duyurdu.