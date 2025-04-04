Volkan Konak’ın Vefatına Dair Yeni Detaylar

AÇIKLAMANIN GEREĞİ

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, sanatçı Volkan Konak’ın sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapılması gereksinimi duydu. Kamera kayıtlarıyla detaylandırılan açıklamada, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27’de Volkan Konak’ın sahnede fenalaşarak yere düştüğü, ardından saat 23.29’da 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrının yapıldığı aktarıldı. Hemen sonrasında, Yeni İskele’den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğindeki sağlık ekibinin, olay yerine 8 dakika içinde saat 23.37’de ulaştığı belirtildi.

AMBUULANS VE MÜDAHALE SÜRESİ

Açıklamada, uluslararası acil tıbbi müdahale standartları doğrultusunda, ambulansın ulaşım süresinin ideal olduğu ve ekiplerin zamanında müdahalede bulunarak gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirdiği vurgulandı. Konak’ın ölümüyle ilgili medyada yer alan iddialara yanıt olarak, “Basında iddia edildiği gibi ambulans ve sağlık ekibi uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele’den konserin yapıldığı otele intikal etmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Olay yerine ulaşan doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekip, sanatçı Konak’a gerekli tüm tıbbi müdahaleleri gerçekleştirdi. Açıklamada, konser alanında bulunan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı tarafından 112 ekibi gelene kadar Konak’a ilk müdahalenin yapıldığı ve sanatçının ilk andan itibaren ‘nabız, solunum ve şuurun bulunmadığı’ bilgisinin bakanlık sağlık ekibine aktarıldığı belirtildi.

TIBBİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Olay günü, ekip, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmış. Gerekli tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen yanıt alınamamış. Olay yerine ulaşan 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunumun tespit edilemediği, şuurunun kapalı olduğu ifade edildi. 112 acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından, hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş fakat burada acil servis ekibi ve uzman doktorların tüm çabalarına rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır. Volkan Konak’ın vefatından dolayı derin üzüntü duyulduğu, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuzey Kıbrıs polisi, olayla ilgili bir soruşturma başlatmışken, Konak’ın kesin ölüm nedeninin çeşitli tetkikler sonucunda tespit edileceği de aktarıldı.