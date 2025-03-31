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Volkan Konak’ın Vefatına Sosyal Medya Tepkisi

VOLKAN KONAK’IN SAHNDE FENALAŞMASI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, geçtiğimiz gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Yere düşen Konak’a uzun bir süre boyunca kalp masajı yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İNSANLARI DERİNDEN ÜZEN HABER

Volkan Konak’ın vefatı, tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğdu. Ancak bu trajik olayın ardından sosyal medyada bazı hesaplardan kötü niyetli yorumlar yapıldı. Duruma ilişkin olarak Konak’ın ailesi harekete geçti. Sanatçının kardeşi Birol Konak, konu ile ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak’ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.”

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