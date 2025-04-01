Volkan Konak’ın Vefatıyla İlgili Yeni Görüntü

VOLKAN KONAK’IN FENALAŞMA ANI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan İskele kentindeki bir konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Volkan Konak’ın vefatına dair yeni bir görüntü gün yüzüne çıktı. Video kaydından önce, sahnede şarkı söylerken oldukça zorlandığı ve vokalistine işaret ederek yardım talep ettiği anlaşılmakta. İzleyiciler, bu görüntülere dayanarak Volkan Konak’ın o sırada kalp krizi geçirmiş olabileceğine dair yorumlar yapıyor.

CENAZE SÜRECİ BAŞLADI

Volkan Konak’ın cenazesi, ön otopsi için başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Burada gerçekleştirilen ön otopsinin ardından, şarkıcının cenazesi tabuta konularak cenaze nakil aracıyla Ercan Havalimanı’na taşındı. Konak’ın cenazesi, İstanbul uçuşuna yerleştirildi ve daha sonra Trabzon’a götürüleceği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

KKTC polisi, Konak’ın sahne üzerindeki ölümüne ilişkin bir soruşturma başlattıklarını duyurdu. Aynı zamanda, şarkıcının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ileri tetkiklerin yapılacağı ifade edildi.