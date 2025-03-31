Volkan Konak Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti

OLAY ANI

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Mağusa kentinde gerçekleştirdiği konserde kalp krizi geçirdi. Konak’a ilk müdahaleyi, konseri izlemeye gelen doktorlar yaptı. Konser alanındaki hekimler ve acil sağlık ekibi, yaklaşık 40 dakika boyunca Konak’a kalp masajı uyguladıktan sonra sanatçıyı saat 00.10’da hastaneye sevk etti.

HASTANEYE GİRİŞ

Sanatçının hastaneye girişinin saat 00.17’de ‘Ex duhul’ (hayatını kaybetmiş olarak) yapıldığı belirtildi. Volkan Konak’a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm bu müdahalelere rağmen sanatçı, saat 00.42’de hayatını kaybetti.

ANILAR PAYLAŞILDI

Konak’a ilk müdahale eden doktorlardan Ahmet Görkem Yasak, üniversite yıllarında yaşadığı bir anıyı sosyal medya üzerinden paylaştı. Yasak, “Yarım saat sonra sana kalp masajı yapacağımızı bilmeden dinledik seni. Yaptığımız her şeye rağmen seni kurtaramadık, keşke böyle erken olmasaydı… 20 sene önceydi… Kaldığımız öğrenci yurduna gelip ‘gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın’ diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü doktor oldu, son anlarında seni kurtarmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.