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Volkan Konak Kıbrıs’ta Hayatını Kaybetti

KONSERDE FENALAŞTI

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı bir etkinlikte aniden fenalaştı. Sanatçı hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürülen Konak’ın durumu, sevenleri ve sanat camiası arasında derin bir üzüntü yarattı.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Volkan Konak’ın beklenmedik ölümü etkin bir şekilde duyurulurken, cenaze töreninin detayları da belirginleşiyor. Konak’ın cenazesi gerekli işlemlerin ardından Türkiye’ye ulaştırılacak. Çarşamba günü ise Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan aile mezarlığında babasının yanına defnedilecek.

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