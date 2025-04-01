Volkan Konak KKTC’de Hayatını Kaybetti

RAHATSIZLANMA VE HASTANE SÜRECİ

KKTC’de sahne aldığı sırada rahatsızlanan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. KKTC Sağlık Bakanlığı, sevilen sanatçının hastaneye kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı ve “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir” bilgisine yer verdi.

BAŞHEKİMLİK AÇIKLAMASI

Başhekimlik, “Merhum Volkan Konak’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullanarak, sanatçının ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirdi. Volkan Konak, yıllar boyunca “Kuzey’in Oğlu” olarak tanınan Karadeniz’in duygusal sesi olarak biliniyordu.

EVİ VE HATIRALAR

Geçmişte İstanbul Şile’ye bağlı Ömerli’deki evinde samimi açıklamalarda bulunan Volkan Konak, bu süreçte hayranlarıyla özel paylaşımlar yapmıştı. Hayatını kaybeden sanatçının hatıraları, müzikseverler tarafından her zaman yaşatılacak.