Volkan Konak, KKTC’de Hayatını Kaybetti

RAMAZAN BAYRAMI’NDAKİ TRAJEDİ

Ramazan Bayramı sırasında KKTC’de sahne alan sanatçı Volkan Konak, aniden fenalaşarak yere düştü. Sanatçının sahnede yapılan ilk müdahalesi kalp masajıyla gerçekleşti. Ancak, Konak, ambulansla götürüldüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Volkan Konak’ın ani ölümü sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Acı haberi duyan eşi Selma Konak, hastane önünde fenalaşarak ayakta durmakta zorlandı. Gözyaşları içinde kalan Selma Konak’ın durumunun zor olduğu gözlemlendi.

Volkan Konak’ın ölüm haberini alan şarkıcı Sibel Can, hastaneye gelirken gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta zorluk çeken Can, muhabirlerin yoğun ilgisine karşı, “Ne olur yapmayın çocuklar” diyerek duygularını ifade etti. Sibel Can’ın ardından Hakan Altun, Koray Avcı gibi sanatçılar hastaneye koştu. Hakan Altun, gazetecilere, “Acımız büyük. Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun.” şeklinde konuştu. Volkan Konak’ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak, öğle saatlerinde Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne taşınacağı ve burada otopsi işlemi yapılacağı bildirildi. Cenazenin otopsi sonrası uçakla Türkiye’ye gönderilmesi planlanıyor.

VOLKAN KONAK’IN YAŞAMI VE SANAT KARIYERİ

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na kabul edildi. 1988 yılında mezun olan Konak, aynı yıl halk müziği alanında yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991 yılında bu eğitimi tamamladı. Sanat kariyerine “Suların Horon Yeri” albümüyle 1989 yılında başladı ve zamanla müziğini Karadeniz yöresiyle sınırlı kalmadan farklı ezgilerle zenginleştirdi. 1993 yılında yayımladığı “Efulim” albümüyle geniş kitlelere ulaştı. Bu albümü, “Gelir misin Benimle”, “Volkanik Parçalar” ve “Pedaliza” gibi önemli eserler izledi.

AİLE HAYATI VE DÜĞÜN HAYALİ

Volkan Konak, 1992 yılından beri hayatını paylaşan Selma Konak ile 1998 yılında evlendi. Ekonomik nedenlerden ötürü o yıllarda düğün yapamadılar. Üzerinden çeyrek asır geçtikten sonra çift, çocuklarının da yer aldığı özel bir törenle bu hayalini gerçekleştirdi. Üç çocukları bulunan Konak ailesinin kızları Şimal ve Derin, oğulları ise Volkan adını taşıyor. Sanatçı, ailesine verdiği önemi sık sık dile getirirken, onların müziği yolculuğundaki en büyük destekçileri olduğunu belirtti. Türk halk müziğinin değerli sesi Volkan Konak, yıllar önce hayalini kurduğu düğününü 25 yıl sonra sade ama anlam dolu bir törenle gerçekleştirdi. Düğün sonrası paylaşılan fotoğraflar, hem hayranları hem de müzik camiası tarafından yoğun ilgi gördü.