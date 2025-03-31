Volkan Konak KKTC’deki Konserde Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ SANATÇI VOLKAN KONAK’IN HASTALANMASI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Konak’a sahneden kalp masajı yapıldığı öğrenilirken; ünlü sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Volkan Konak’ın sahnedeki son görüntüleri de ortaya çıktı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Konak, ilk müdahale sahnede yapıldı. Ayrıntılara göre, Konak’a kalp masajı yapıldığı anlar kameralarca kaydedildi. Usta sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı, Konak’ın hayatını kaybettiği bilgisini duyurdu. Yapılan açıklamada “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır” denildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Volkan Konak’ın sahneden fenalaşarak yere yığıldığı son görüntüleri de ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen videoda, Konak’ın şarkı söylerken bir anda yere düştüğü ve orkestranın usta sanatçının yardımına koştuğu anlar yer aldı.

KONAK’IN SANAT YAŞAMI

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka’da tamamladıktan sonra, öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na girdi. Konservatuvarı 1988’de bitiren Konak, aynı yıl İTÜ’de Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991 yılında bu eğitimi tamamladı.

ALBÜM ÇALIŞMALARI VE BAŞARILARI

Konak, sanat ve müzik hayatına 1989’da Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarıyla topladığı “Suların Horon Yeri” albümüyle adım attı. Daha sonra beste çalışmalarına yöneldi. Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç ve Sabahattin Ali gibi şairlerin eserlerini besteleyerek müzik tarzını belirledi. Etnik motiflerle harmanladığı tarzıyla Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturdu. 1993 yılında “Efulim” eseriyle dikkat çekti.

Konak, 1994 yılının Ekim ayında “Gelir misin Benimle” albümünü yayınladıktan sonra askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalara ara verdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra “Volkanik Parçalar” albümüne yöneldi ve bu çalışma müzikseverlerle buluştu. 1998 yılında kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon’dan “Pedaliza” isimli albümünü çıkaran Konak, 1993’ten itibaren yaklaşık elli bestesini yayınladı. Gazeteciler Cemiyeti gibi çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçilen Konak, 1997 tarihinde Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı Ödülü’ne layık görüldü. 2000 yılında “Şimal Rüzgarı” adlı albümünü, 2003 yılı Aralık ayında “Maranda” albümünü ve 2006 yılında “Mora” albümünü yayınladı.