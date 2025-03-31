Volkan Konak KKTC Konserinde Hayatını Kaybetti

VOLKAN KONAK’IN ANİ VEFATI

Karadeniz müziğinin tanınmış sanatçısı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında fenalaşarak aniden yere yığıldı. Hemen sahnede ilk müdahale yapıldı ve Konak’a kalp masajı uygulandı. Ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçının kalbi, doktorların tüm çabalarına rağmen 58 yaşında durdu. Volkan Konak’ın beklenmedik ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

SİBEL CAN’IN DUYGUSAL TEPKİSİ

Acı haberi alan Sibel Can, gözyaşları içinde hastaneye geldi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen Sibel Can, muhabirlerin yoğun ilgisi karşısında “Ne olur yapmayın çocuklar” diyerek duygularını ifade etti. Sibel Can’ın ardından Hakan Altun ve Koray Avcı gibi sanatçılar da hastaneye akın etti. Hakan Altun, gazetecilere verdiği demeçte “Acımız büyük. Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle duygularını paylaştı.

Volkan Konak’ın vefatının ardından, Kazım Koyuncu’nun kardeşi ve müzisyen Niyazi Koyuncu da duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı. “20 yıl önce ağabeyimi [Kazım Koyuncu] kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım’a da selam söyle bizden” ifadeleriyle duyduğu acıyı dile getirdi.