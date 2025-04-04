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Volkan Konak Konserinde Kalp Krizi Geçirdi

 

KONSERDEKİ ACILI ANLAR

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde gerçekleşen bir konser esnasında, ünlü sanatçı Volkan Konak kalp krizi geçiriyor. Bayramın ilk günü sahne alan Konak, acil durum nedeniyle Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Göklerde Kartal Gibiydim, Mimoza Çiçeğim gibi duygusal şarkılarıyla tanınan sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybediyor.

 

 

Volkan Konak’ın hayatını kaybetmesinin ardından memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde bir tören düzenleniyor. Törenin ardından sanatçının, defnedilme anına dair görüntüler de kamuoyuna yansıyor. Görüntülerde, Konak’a sağlığının kaybedilmesinin ardından sahnede ilk müdahalenin yapıldığı ve sağlık ekiplerinin hızla sahneye geldiği gözlemleniyor. Ayrıca, sahneye gelen sedye ile birlikte otelde bulunan konukların şaşkınlık ve endişe dolu bakışlarla durumu izlediği dikkat çekiyor.

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