Volkan Konak Konserinde Kalp Krizi Geçirdi

VOLKAN KONAK’IN HASTANEDEN HUZURLA UYUMASI

Volkan Konak, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında sağlık problemi yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Yetersiz müdahaleye rağmen Konak, kurtarılamadı. Sanat camiası ve hayranları bu habere büyük bir üzüntüyle tepki gösterdi. Hakan Altun ve Sibel Can, hemen hastaneye giderek destek oldular.

KONAK’IN ÖLÜMÜ VE HASTA HAKKINDAKİ DETAYLAR

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen konserinde sahneye çıktı. Konser esnasında bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Sahnedeki ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu durum, sevenlerinde büyük bir derin üzüntü yarattı. Hakan Altun, durumu öğrenir öğrenmez hastaneye akın etti. Sibel Can ise konserin ardından hastaneye giderek, Konak’ın ailesine destek sağladı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Volkan Konak’ın ani vefatı sanat dünyasında derin bir yas yarattı ve birçok ünlü isim duygularını paylaştı. Erol Evgin, “Ah Volkan’ım ah… Benim değerli kardeşim, yaktın bizi Kuzeyin Oğlu…” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Cengiz Kurtoğlu, “Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun canım kardeşim” sözleriyle baş sağlığı diledi. Mahsun Kırmızıgül, “İçimdeki bu karanlık ne zaman aydınlanacak, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

TAZİYE MESAJLARINDAN ALINTILAR

Özcan Deniz, “Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum” dedi. Niyazi Koyuncu, “Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa” ifadesiyle duygularını aktardı. Demet Akbağ, “Uğurlar olsun Kuzeyin Oğlu” diyerek kaybı dile getirdi. Fazıl Say, genç yaşta kaybedişin çok büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Diğer sanatçılar da paylaşımlarında, Konak’ın hayatına, müziğine ve topluma kattığı değerlere vurgu yaptı.

SPOR KULÜPLERİNDEN TAZİYE

Farklı spor kulüpleri de Volkan Konak’ın kaybıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Trabzonspor, “Kendisi; sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz’e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır” ifadeleriyle üzüntülerini dile getirdi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpler de Konak’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Volkan Konak’ın ölümü, Türk müziği için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor ve sevenleri onun anısını her zaman yaşatacaklarını belirtiyor.