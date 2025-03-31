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Volkan Konak Konserinde Rahatsızlandı

VOLKAN KONAK’IN KONSERİ ve SAĞLIK DURUMU

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenen konser programında sahne aldı. Konser sırasında aniden fenalaşan Konak, yere yığıldı ve bu durum seyircilerde büyük bir endişeye yol açtı.

CEVAT KONAK’IN HAYATI VE VEFATI

Trabzon’un Sürmene ilçesinde dünyaya gelen Cevat Konak, Karadeniz’in zorlu coğrafyasında gençliğini geçirdikten sonra ailesini geçindirebilmek için inşaat işçiliği yaptı. Volkan Konak’ın müzik tutkusunu küçük yaşlarda destekleyen ilk kişi oldu. 1990’lı yıllarda lenf kanseri teşhisi konan Cevat Konak, uzun bir süre İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi’nde tedavi gördü; fakat ne yazık ki, 2000’li yılların başında hayatını kaybetti.

Oğlu Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı’nın kaleme aldığı “Cerrahpaşa” adlı eseri babası için bestelemiştir.

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