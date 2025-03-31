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Volkan Konak Kuzey Kıbrıs Konserinde Fenalaştı

VOLKAN KONAK’IN KONSERİ SIRASINDA FENALAŞMASI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği konser sırasında sahnede fenalaşma yaşadı. Konak’a sahneden acilen kalp masajı yapıldı ve durumu ciddileşince hastaneye kaldırıldı. Ancak ne yazık ki hastanede hayatını kaybetti. Konak’ın sahnedeki son görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

SİGARA KULLANIMI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Volkan Konak, daha önce verdiği bir röportajda sigara kullanımıyla ilgili ilginç bir anısını paylaştı. “Çocukken espri olsun diye mısır püskülünden sigara içerdik. Hatta babaannem bir gün kapıyı açtı göz gözü görmüyor duman altındayım. Olay şu ‘Ula yoksa rakı içeysunuz?’” şeklinde bir anekdot paylaşmıştı. Bu açıklamaları nedeniyle bazı kişiler “Bu adam alkoliktir” gibi yorumlarda bulundu. Konak, “Biz anekdot anlatıyoruz, ne alakası var. 5 yıl önce sigarayı bıraktım, içkili ortam oldu mu iyi içerim. Ama evde içemem” sözleriyle durumu açıkladı.

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