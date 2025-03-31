Volkan Konak Kuzey Kıbrıs Konserinde Vefat Etti

VOLKAN KONAK’IN TRAJİK VEFATI

Türk sanat camiasının önemli isimlerinden olan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs’ta sahne aldığı konserde aniden rahatsızlanarak 58 yaşında hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konak’ın hastalanma haberini alan dostları ve hayranları derin bir üzüntü yaşadı. Kıbrıs’ta sahne alan Hakan Altun, derhal hastaneye koştu. Sibel Can da sahnenin ardından hastaneye giderek Konak’ın ailesine ve yakınlarına destek verdi.

SANAT DÜNYASI YASADAN KALDI

Volkan Konak’ın ölüm haberi, sanat dünyasında büyük bir yas yarattı ve birçok ünlü isim taziye mesajları yayınladı. Özcan Deniz, “Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu üzücü haberleri çok sık almaya başladık maalesef. Allah, ailesine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı. Niyazi Koyuncu ise, “20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa. Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım’a da selam söyle bizden.” şeklinde duygularını paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Mustafa Sandal, “Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz’in dev sesi Volkan Konak’a Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Kuzeyin oğlu.” dedi. Gülşen ise, “Çok kıymetli bir insanımızı kaybetmenin şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşıyorum. Volkan ağabey ne yaptın böyle?” ifadelerini kullandı. Zafer Algöz ise, “Çok yazık. Üzüntümüz sonsuz. Karadeniz’in güzel adamı Volkan Konak, Kıbrıs’ta sahnede kalp krizi sonucu vefat etti. Ülkemiz için büyük kayıp. Başımız sağ olsun.” dedi.

SPOR KULÜPLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Berna Laçin, “Bütün güzel insanlar gidiyor peş peşe. Ahhhhhh beeeee böyle de gidilmez ki.” şeklinde tepkisini dile getirirken, Ebru Gündeş de, “Zaten buruk bir bayram tamamen acıya büründü. Kuzeyin oğlunu, hepimizin abisini, çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. Çok çok üzgünüm. Her daim kalbimizde yaşayacak.” ifadelerini kullandı. Deniz Seki, “Şimdi sahneden indim daha terim soğumadan bu acı haberle sarsıldım. Çok değerli bir ismi kaybetmişiz. Ah Volkan Konak, ölüm yakışmadı sana.” diyerek duygularını aktardı.

Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi spor kulüpleri de taziye mesajları yayınladı. Trabzonspor, “Değerli sanatçımız, Divan Üyemiz, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.” ifadeleriyle başsağlığı dilerken, Beşiktaş, “Değerli sanatçı Volkan Konak’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.” dedi. Galatasaray ve Fenerbahçe de sanatçının vefatını derin bir üzüntü ile karşıladıklarını belirtti.