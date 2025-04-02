Volkan Konak Maçka’da Defnedildi

VOLKAN KONAK’IN DEFNİ

Karadenizli sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde, isteği üzerine vasiyeti doğrultusunda ceviz ağacının altına defnedildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen bir konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı, burada hayatını kaybetti. Cenazesi, İstanbul’daki düzenlenen törenin ardından havayolu ile memleketine, Trabzon’a getirildi.

CENAZE TÖRENİ VE KATILIMCILAR

Volkan Konak’ın cenazesi, Maçka ilçe merkezinde hazırlanan alanda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, ilçedeki Güney Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının kılındığı alana “Mekanın cennet olsun Kuzey’in Oğlu” yazılı pancar asıldı. Ünlü sanatçının yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek gömülmeyi istediği ceviz ağacının altına defnedilmesi gerçekleşti. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra milletvekilleri, sanat camiasından dostları, sevenleri ve Maçka halkı da katıldı.