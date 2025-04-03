Volkan Konak Memleketinde Toprağa Verildi

KKTC’DE HAYATINI KAYBEDEN SANATÇI VOLKAN KONAK DEFNEDİLDİ

KKTC’nin İskele kentine 29 Mart tarihinde, bir konser sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve burada hayata gözlerini yuman sanatçı Volkan Konak, vasiyeti gereği memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde babasının kabrinin yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi. Cenaze törenine katılan çok sayıda kişi, alkışlarla Konak’ın cenazesini karşıladı. Sanatçının yakınları ve hayranları gözyaşlarına boğuldu. Katılımcılar, Konak’ın kabri başında çiçek bırakıp dua etti. Kabri çiçeklerle donatılırken, ailesi ve sevenleri, ateş yakıp sabahlayarak Konak’ı anmaya ve dualar okumaya devam etti.

TÜM ÜLKEDEN TAZİYELER

Trabzonspor U-19 takımı, Volkan Konak’ın mezarını ziyaret ederek, aileye taziyelerde bulunmak amacıyla çiçek bıraktı. Konak’ın köylüsü Birgül Aydın, İstanbul’dan aile adına cenaze törenine katıldığını belirterek, “Çok zor, bir köylüsü olarak hissettiğim duygu. Allah, eşine ve çocuğuna sabırlar versin. Bir daha böyle bir sanatçının gelmesi zor. Onu türküleri ve şiirleriyle büyüdük. Sanki bir ağabeyimi kaybetmiş gibiyim. 3 gündür uyuyamıyorum. Tüm ülkenin başı sağ olsun. Bu kadar kalabalık görmedim” dedi.

KAYSERİ’DEN GELEN TAZİYE

Volkan Konak’ın cenazesine Kayseri’den katılan Yusuf Çavuşoğlu, “Sanat camiamızın başı sağ olsun. Volkan Konak Türk müziğinin önemli bir ismi. Ailesine başsağlığı dilemek için burada bulunuyoruz. Hepimiz üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin. Volkan Konak bir daha gelmeyecek. ‘Aynı rüzgar, aynı kiraz dalından iki kez geçmez’ diyordu. Gerçekten çok zor” diye konuştu.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Konak’ın akrabası Güzide Uzun, “Volkan bizim canımız, akrabamız. Çok büyük bir kayıp. Gerçek bir vatansever, ayrım yapmayan bir insandı. Onu anılarımızla yaşatacağız. Her gün bu yoldan geçerken ona selam vereceğim. Olmayı en çok istediği yerde hayatını kaybetti. O bizim onurumuz. Vasiyeti yerine geldi” ifadelerini kullandı.

Konak’ın mezarı, sevenleri tarafından çiçeklerle donatılırken, geçmiş yıllarda Mustafa Kemal Atatürk hakkında sarfettiği anlamlı sözler de mezarının başına bırakıldı. Volkan Konak, bir konserinde “Sanatımı beğenmeyen insanla ahbaplık ederim; ama vatanımı, yenilmez şövalyemiz Atatürk’ü sevmeyenle ahbaplık etmem.” demişti.