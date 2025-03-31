Haberler

Volkan Konak Nerede Defnedilecek?

OLAYIN GÜNDEMİ

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı etkinlikte aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan sanatçı, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altında tutulmasına rağmen, Konak’ın yaşamını yitirerek sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Volkan Konak’ın beklenmedik ölümü sanat camiasında büyük yankı buldu. Cenaze töreninin detayları da yavaş yavaş netleşiyor. Sanatçının cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Türkiye’ye gönderilecek. Çarşamba günü, Trabzon’un Maçka ilçesindeki aile mezarlığında babasının yanına defnedileceği açıklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de Araç Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Eceabat-Gelibolu karayolunda bir otomobilin yoldan çıkıp yan yattığı kazada, 6 kişi hafif yaralar aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Haberler

Ahmetler Köyünde Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı

Pazaryeri'ndeki tavuk çiftliğinde akşam saatlerinde çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.