Volkan Konak Nerede Defnedilecek?

OLAYIN GÜNDEMİ

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı etkinlikte aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan sanatçı, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altında tutulmasına rağmen, Konak’ın yaşamını yitirerek sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Volkan Konak’ın beklenmedik ölümü sanat camiasında büyük yankı buldu. Cenaze töreninin detayları da yavaş yavaş netleşiyor. Sanatçının cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Türkiye’ye gönderilecek. Çarşamba günü, Trabzon’un Maçka ilçesindeki aile mezarlığında babasının yanına defnedileceği açıklandı.