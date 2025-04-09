Volkan Konak, Sahne De Fenalaştı

Usta sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs’ta verdiği konsere esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, ancak maalesef burada yaşamını yitirdi. Konak’ın vefatı sonrasında, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu tarafından yapılan bir paylaşım büyük tepki topladı. Mehmetalioğlu, “Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet” ifadeleriyle toplumda infiale neden oldu.

MİTİNGDE TEPKİ GÖSTERİLDİ

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla Şişli’de düzenlenen mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mehmetalioğlu’na karşı sert bir üslupla tepki gösterdi. Özel, kalabalıkla birlikte Mehmetalioğlu’nu yuhalatırken, “Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu var ya. Ben meydanlarda kimseyi yuhalatmam ama bu utanmaz ahlaksızı, bu din adamı görünümündeki şeytanı yuhalayın. Volkan Abi, Volkan Konak öldü ya. Bu çıktı Volkan Konak hakkında olmayacak laflar etti” dedi.

SORUŞTURMA VE GÖREVİNDEN ALMA TALEPLERİ

Özel, “Volkan Konak’ın hakkında iğrenç sözler söyledi. Tekrar edip onun kötü sözünü bu güzel ortama taşımayacağım” diyerek bu durumu kınadı. Ayrıca, Mehmetalioğlu hakkında, “Dedim ki, ‘Alın görevden.’ ‘Soruşturma açtık.’ Halen daha soruşturuyorlar” diyerek sürecin yavaş ilerlediğini vurguladı. Çatalca Belediye Başkanı’nın da bu duruma tepkisini belirttiğini ifade eden Özel, “Bu namussuzun her gün lojmanına gelip çıktığı sokağın adını Volkan Konak Sokağı yapmış” diyerek durumu eleştirdi. Özel, belediyenin bu konudaki tutumuyla ilgili olarak, “Buradan ona diyorum ki ‘Bu Ahmet’i sürecek misiniz, atacak mısınız?'” diyerek açıklamada bulundu.