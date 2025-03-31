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Volkan Konak, Sahne Sonrası Hayatını Kaybetti

VOLKAN KONAK’IN ANİ ÖLÜMÜ SANAT CAMİASINI DERİNDEN ÜZDÜ

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği bir konser esnasında fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sanatçı, hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Konak’ın vefat haberi, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

48 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak, Ramazan Bayramı için Kuzey Kıbrıs’a gitmişti. Konak, sahnede yaşadığı sağlık sorunlarının ardından kurtarılamadı. Ölüm haberi sanat dünyasını derinden etkilerken, cenaze namazının ayrıntıları da netleşmeye başladı. Cenaze işlemlerinin ardından Konak’ın cenazesi Türkiye’ye götürülecek. Çarşamba günü, Trabzon’un Maçka ilçesindeki aile mezarlığında babasının yanına defnedilecek.

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