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Volkan Konak Sahne Sonrası Hayatını Kaybetti

KONSERDE FENALAŞMA ANLARI

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleşen konser programı çerçevesinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Volkan Konak, bu etkinlik sırasında birden fenalaştı ve yere düştü. Konak’a sahnede anında ilk müdahale yapıldı. Bu esnada sanatçının kalp masajına alındığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Usta sanatçı, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. KKTC Sağlık Bakanlığı, Konak’ın vefat ettiği bilgisini paylaştı. Açıklamada, “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır” denildi.

Konak’ın yaşamını yitirmeden önceki son kulis görüntüleri sosyal medya platformlarına yansırken, bu anlar hayranları için duygusal dakikalar yaşattı.

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