Volkan Konak Sahnede Fenalaştı: Kalp Krizi Anı

VOLKAN KONAK’IN FENALAŞTIĞI AN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde sahne alan Volkan Konak, konser sırasında aniden fenalaştı. Konser izleyenler, hemen ilk müdahaleyi yaparak yardım etti. Hızla çağrılan ambulans, Konak’ı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürdü.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

KKTC Sağlık Bakanlığı, maalesef Volkan Konak’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

58 yaşındaki sanatçı Konak’ın sahnede kalp krizi geçirdiği anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi. Bu görüntüler, olayın trajik bir şekilde yaşandığına dair tanıklık ediyor.