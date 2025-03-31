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Volkan Konak Sahnede Fenalaştı ve Öldü

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OLAY ANINDAKİ GELİŞMELER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde bulunan bir otelde sahne alan Volkan Konak, konser sırasında aniden fenalaştı. İlk yardım, konser alanında bulunan izleyiciler tarafından yapıldı. Ardından, olay yerine çağrılan ambulans ile Konak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

KKTC Sağlık Bakanlığı, Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. 58 yaşındaki sanatçının sahnede kalp krizi geçirdiği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Bu görüntülerle birlikte olayın detayları daha da açığa çıkmış oldu.

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