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Volkan Konak Sahnede Kalp Krizi Geçirdi

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KONSER SIRASINDA FENALAŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak, konser sırasında fenalaştı. Konak için ilk müdahale, konseri izleyen dinleyiciler tarafından yapıldı. Ardından, sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ve Konak, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KKTC Sağlık Bakanlığı, “tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti” diyerek durumu duyurdu. 58 yaşındaki şarkıcının sahnede yaşadığı kalp krizi anları, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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