Volkan Konak Son Yolculuğuna Uğurlandı

KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

KKTC’de konser sırasında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan Volkan Konak, burada yaşamını kaybetti. Sanatçının cenaze töreni, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde gerçekleştirildi.

NURAN BAHÇEKAPILI DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

“Kuzeyin Oğlu” lakabıyla tanınan Volkan Konak’ın cenazesinde ablası Nuran Bahçekapılı, ayakta durmakta zorlanarak duygusal anlar yaşadı. Hem yazar hem de sanatçı olan Bahçekapılı, kardeşi Volkan Konak’ın bazı eserlerinin söz yazarlığını da üstlenmişti. Volkan Konak’ın şöhret kazanmasında önemli bir rol oynayan Nuran Bahçekapılı, sanatçının babası için seslendirdiği “Cerrahpaşa” adlı eserin sözlerinin de yazarıydı.

BİLGİSİZLİK SORUNU YATAYOR

Nuran Bahçekapılı ayrıca, Volkan Konak’ın Kazım Koyuncu anısına söylenilen ve geniş kitlelere ulaşan “Gardaş” parçasının da söz yazarıydı. Bunun dışında vefat eden Volkan Konak’ın erkek kardeşi ya da abisi hakkında kesin bir bilgi yok. Konak’ın tek kardeşinin ablası Nuran Bahçekapılı olduğu biliniyor.