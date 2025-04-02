Haberler

Volkan Konak Son Yolculuğuna Uğurlandı

KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

KKTC’de konser sırasında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan Volkan Konak, burada yaşamını kaybetti. Sanatçının cenaze töreni, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde gerçekleştirildi.

NURAN BAHÇEKAPILI DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

“Kuzeyin Oğlu” lakabıyla tanınan Volkan Konak’ın cenazesinde ablası Nuran Bahçekapılı, ayakta durmakta zorlanarak duygusal anlar yaşadı. Hem yazar hem de sanatçı olan Bahçekapılı, kardeşi Volkan Konak’ın bazı eserlerinin söz yazarlığını da üstlenmişti. Volkan Konak’ın şöhret kazanmasında önemli bir rol oynayan Nuran Bahçekapılı, sanatçının babası için seslendirdiği “Cerrahpaşa” adlı eserin sözlerinin de yazarıydı.

BİLGİSİZLİK SORUNU YATAYOR

Nuran Bahçekapılı ayrıca, Volkan Konak’ın Kazım Koyuncu anısına söylenilen ve geniş kitlelere ulaşan “Gardaş” parçasının da söz yazarıydı. Bunun dışında vefat eden Volkan Konak’ın erkek kardeşi ya da abisi hakkında kesin bir bilgi yok. Konak’ın tek kardeşinin ablası Nuran Bahçekapılı olduğu biliniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya İş Dünyasından CHP Boykotuna Tepki

Malatya'da iş dünyası temsilcileri, CHP'nin boykot çağrısına yanıt vererek esnafa destek sundu ve boykotun yerel ekonomiye olumsuz etkileri hakkında uyardı.
Haberler

Sandıklı Kütüphanesi’nde Unutulmaz Etkinlikler Gerçekleştirildi

Sandıklı Kütüphanesi, Kütüphane Haftası'nda Hatice Turan Anaokulu'ndan gelen öğrencilerle okuma saati etkinliği düzenleyerek, çocukların kitaplara olan sevgisini artırmayı hedefledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.