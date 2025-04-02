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Volkan Konak Trabzon’da Sonsuz Yolculuğuna Uğurlandı

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

KKTC’de konser sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine ulaştı. Törende, Konak’ın cenazesi cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar arasında taşındı. Sanat camiasından birçok isim ve sanatçının sevenleri, cenaze törenine katılım gösteriyor.

DUYGUSAL AÇIKLAMALAR YAPILDI

Cenaze töreninde konuşan oyuncu Alper Kul, “Türkiye’mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun” diye belirtti.

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