Volkan Konak Vasiyet Ettiği Yerde Defnedildi

CENAZE TÖRENİ VE MEMLEKETE GETİRİLMESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi, İstanbul’daki ilk törenin ardından havayolu ile memleketi Trabzon’a ulaştı. Sanatçının cenazesi, Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi’nde defnedilecek.

BABA MEZARINI ZİYARETİ VE VASİYETİ

Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak’ın, burada sabaha kadar şarkı söyleyip ağladığı ve eşi, ablası ile kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği öğrenildi. Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak’ın mezara geldiği zamanı ve vazifesini şu sözlerle anlattı: “2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. ‘Beni ceviz ağacının altına gömün’ dedi. ‘Vasiyetimdir, beni buraya gömün’ dedi. Ben de ‘Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor’ dedim. ‘Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor’ dedi.” Bu konuşma sonrasında kimsenin yaşamını yitirmediğini ve ablası ile kuzeniyle mezar yerini belirlediklerini belirtti. Ceviz ağacının altında oturdukları bankın yerini açtıklarını ve Volkan Konak’ın, babasının mezarına yatarak şarkılar söylediğini ifade etti. “Gün ağarana kadar oradaydık” diye ekledi.